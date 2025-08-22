Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ από την υπερδύναμη Βραζιλία, στο εναρκτήριο παιχνίδι της στον Γ’ όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025, στο Τσιανγκ Μάι της Ταϊλάνδης.

Στην επιστροφή της στη διοργάνωση μετά από 23 χρόνια, η «γαλανόλευκη» πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις, όμως η εμπειρία και η ποιότητα της φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου και του VNL αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Η Βραζιλία επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται κορυφαία στον κόσμο στην υποδοχή, καταγράφοντας ποσοστό 69% και 38% άριστες υποδοχές σε 45 ελληνικά σερβίς, χωρίς να δεχθεί ούτε έναν άσο στα τρία σετ. Καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση έπαιξαν το σερβίς και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση, όπου η «σελεσάο» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 52% (48/93) έναντι 36% της Ελλάδας (32/88).

Για την Εθνική, κορυφαία σκόρερ αναδείχθηκε ξανά η Μάρθα Ανθούλη, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους. Από την άλλη, οι Βραζιλιάνες παρουσιάστηκαν με πλήρη σύνθεση, με την Γκάμπι να ηγείται και να ολοκληρώνει το ματς με 18 πόντους, κατακτώντας δίκαια και τον τίτλο της πολυτιμότερης παίκτριας της αναμέτρησης.

Η συνέχεια για τη «γαλανόλευκη» είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ακολουθούν τα παιχνίδια με Πούερτο Ρίκο (24/08, 12:00, ΕΡΤ 2) και Γαλλία (26/08, 12:00, ΕΡΤ 2), όπου θα κριθούν οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Το ματς

Η Βραζιλία ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και πήρε από νωρίς προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της «γαλανόλευκης» και την επιθετική αποτελεσματικότητα της Γκάμπι και της Μπέργκμαν (5-1, 10-5). Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, η Εθνική βρήκε ρυθμό χάρη στις επιθέσεις της Ανθούλη, μειώνοντας τη διαφορά και δείχνοντας ανταγωνιστική στο μέσο του σετ (20-17). Ωστόσο, στα κρίσιμα σημεία οι Βραζιλιάνες ανέβασαν στροφές, με την Μπέργκμαν ασταμάτητη στην επίθεση, και έκλεισαν το σετ με 25-18, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0.

Η Βραζιλία μπήκε με τον ίδιο ρυθμό όπως στο ξεκίνημα του αγώνα και πήρε γρήγορα προβάδισμα (5-1, 9-5), έχοντας ξανά σε μεγάλη μέρα την Γκάμπι και την Κούντιες. Η Ελλάδα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ με τις επιθέσεις της Ανθούλη (6-4, 7-5), όμως τα λάθη στο σερβίς έδωσαν εύκολους πόντους στις Βραζιλιάνες. Παρά την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» να πλησιάσει (17-13), η «σελεσάο» έτρεξε σερί τριών πόντων και ξέφυγε στο 20-13, καθαρίζοντας ουσιαστικά το σετ. Ένα λάθος σερβίς της Μπακοδήμου έγραψε το τελικό 25-16, με τη Βραζιλία να κάνει το 2-0 σετ πιο άνετα σε σχέση με το πρώτο.

Στο τρίτο σετ η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά (4-4, 7-7) με την Ανθούλη και τη Μπάκα να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Βραζιλία. Με όπλο το μπλοκ και τα δυνατά χτυπήματα των Γκάμπι, Μπέργκμαν και Κούντιες, η «σελεσάο» πήρε προβάδισμα (15-9) και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η Εθνική προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, μειώνοντας με την Τσιόγκα και την Μπάκα (23-15), όμως η διαφορά ήταν ήδη μεγάλη. Η Ταινάρα διαμόρφωσε το 24-16 και η Βραζιλία έκλεισε το σετ 25-16, κατακτώντας και τον αγώνα με 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 12-16, 17-21, 18-25

2ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

3ο σετ: 7-8, 9-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 0 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Βραζιλίας προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25) σε 67'.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 4 (4/13 επ., 45% υπ. - 23% άριστες), Μπακοδήμου 4 (4/19 επ., 70% υπ. - 50% άριστες), Τερζόγλου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ. - 30% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, Τσιόγκα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Μπάκα 5 (5/13 επ., 43% υπ. - 00% άριστες), Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζε Ρομπέρτο Γκιμαράες): Ντιάνα 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τζούλια 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Ρομπέρτα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκάμπι 18 (16/29 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-69% άριστες), Κίσι 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ), Μπέργκμαν 16 (14/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ.-20% άριστες) / Μάτος (λ, 69% υπ.-38% άριστες), Μακρίος, Τζιοβάνα, Φιγκέιρε.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία: