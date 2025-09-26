Nissan LEAF: Νικητής στα Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems

Το νέο Nissan LEAF απέσπασε μια σημαντική διάκριση, καθώς το κινητήριο σύνολό του αναδείχτηκε νικητής στο ‘‘Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025’’.

Ο ετήσιος αυτός θεσμός βραβεύει τα κορυφαία κινητήρια σύνολα στην αγορά των ΗΠΑ, αξιολογώντας την καινοτόμο μηχανολογική εξέλιξη, την ιπποδύναμη, τη ροπή και την απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του LEAF στην αιχμή της ηλεκτροκίνησης.

Το νέο Nissan LEAF αποτελεί μια τολμηρή, πλήρως εξελιγμένη εκδοχή του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ευρείας παραγωγής στον κόσμο. Προσφέρει άνετη και συναρπαστική οδηγική εμπειρία, χάρη στο νέας γενιάς3-σε-1κινητήριο σύνολο που ενσωματώνει τον κινητήρα, τον μετατροπέα και τον μειωτή σε μία ενιαία, συμπαγή μονάδα. Η σχεδίαση αυτή μειώνει βάρος και όγκο, βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και ενισχύει τη δυναμική οδήγηση. Το σύστημα εξασφαλίζει εντυπωσιακή αυτονομία έως και 604 χλμ. (WLTP) και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως και 150 kW.

Ο Chris Reed, Senior Vice President, Research and Development, Nissan Americas, δήλωσε: «Το νέο LEAF ενσαρκώνει την κορυφαία καινοτομία της Nissan στην ηλεκτροκίνηση – έξυπνο, δυναμικό και απολαυστικό στην οδήγηση. Προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία, εξελιγμένη τεχνολογία και αναβαθμισμένη άνεση, ενώ παραμένει ένα από τα πιο προσιτά EV στις ΗΠΑ. Είναι απόδειξη της δέσμευσής μας να κάνουμε την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη και συναρπαστική για όλους».

Η Christie Schweinsberg, Manager των Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025,ανέφερε: «Το κινητήριο σύνολο του νέου Nissan LEAF συμβάλλει σημαντικά στον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Με μέγιστη ροπή 355Nm,το LEAF ξεκινά αβίαστα, ενώ οι ελιγμοί και οι προσπεράσεις στον αυτοκινητόδρομο γίνονται εύκολα και με ασφάλεια. Επιπλέον, ακόμα και οι πιο ‘‘απαιτητικοί’’ κριτές μας επιβεβαίωσαν τις πολύ καλές επιδόσεις του LEAFκατά τη διάρκεια των δοκιμών τους».

Επιπλέον χαρακτηριστικά της μπαταρίας και του συστήματος κίνησης του νέου Nissan LEAF περιλαμβάνουν τη μπαταρία ιόντων λιθίου 75 kWh με υγρόψυξη και θερμική διαχείριση για σταθερή απόδοση, καθώς και τη δυνατότητα Plug&Charge(ευρέως διαθέσιμη στις ΗΠΑ, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην Ευρώπη).

Αυτή η διάκριση σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη Nissan, καθώς το κινητήριο σύνολο της πρώτης γενιάς LEAF είχε επίσης βραβευτεί στα Wards 10 Best Engines πριν από σχεδόν 15 χρόνια — γράφοντας ιστορία ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που απέσπασε ποτέ τη διάκριση και εδραιώνοντας το LEAF ως πρωτοπόρο στο χώρο των EV.