Τελικός και career high για Αλκαράθ (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του Άλεξ Μόλκαν στα ημιτελικά του Αμβούργου και τρέχει φέτος ρεκόρ 14-0 σε τουρνουά ATP 500!

Ο 19χρονος Ισπανός (No.6) λύγισε τον 24χρονο Σλοβάκο (Νο.48) με 7-6(2), 6-1 σε 93 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (24/7) τον έκτο τίτλο στην καριέρα του (πέμπτο φετινό). Αντίπαλός του θα είναι ο Λορέντζο Μουζέτι (Νο.62), που θα αγωνιστεί στον πρώτο του τελικό μετά τη νίκη του με 6-3, 7-6(3) επί του Φρανσίσκο Σερούντολο, νικητή στο Μπάσταντ.

Ο 20χρονος Ιταλός, πάντως, πήγε να... μπλέξει όταν επέλεξε να κάνει underarm serve και έχασε το βολέ στη συνέχεια σε ματς πόιντ στο 5-4 του δεύτερου σετ, ωστόσο διόρθωσε την κατάσταση στο τάι μπρέικ! Με την πορεία του στη Γερμανία έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδό του στο Νο.40, που είναι και career high.

Career high, όμως, θα σημειώσει και ο Αλκαράθ, ό,τι και αν γίνει στο αυριανό ματς. Ο νεαρός τενίστας θα ανεβεί τη Δευτέρα στο Νο.5 του κόσμου, αφήνοντας πίσω του τον Κάσπερ Ρουντ, που θα παίξει αύριο για τον τίτλο στο Γκστάαντ. Είναι, μάλιστα, ο νεότερος τενίστας που μπαίνει στο Top 5 μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2005! Αν πάρει το τρόπαιο, θα εκτοπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά και θα ανεβεί στο Νο.4.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καρλίτος είναι αήττητος σε τελικούς, με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις τίτλου.

Another Final for Carlitos 🙌



Top seed @carlosalcaraz takes out Molcan 7-6 6-1 and will contest his 5th ATP final this season!@hamburgopen pic.twitter.com/0bWAMXnSa4 — Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2022

Bringing out the best in each other 🤩



Alcaraz and Molcan providing some high quality stuff @hamburgopen! pic.twitter.com/k22yTKy4cY — Tennis TV (@TennisTV) July 23, 2022