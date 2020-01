Τσιτσιπάς στο SDNA: «Νιώθω έτοιμος για Grand Slam τίτλο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στη Μελβούρνη με μεγάλες προσδοκίες και μιλάει για αυτές στο SDNA. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Τον προλάβαμε λίγο πριν μπει στο «στούντιο» για την επίσημη φωτογράφιση της ATP για τη νέα σεζόν. Και έδειξε αρκετά αισιόδοξος τόσο για την πορεία του στη Μελβούρνη, όσο και για ολόκληρη τη χρονιά. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι είναι ο κάτοχος του ATP Finals!

Εκτός των άλλων, μας ξεκαθάρισε ότι «κόβει» ξανά τα social media, μια συνταγή που αποδείχτηκε επιτυχημένη πέρυσι, ενώ σχολιάζει το ξέσπασμά του στο Μπρίσμπεν, που είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του πατέρα του.

Μας... αποκαλύπτει, τέλος το νέο του αγαπημένο ρητό!

- Πώς νιώθεις το παιχνίδι σου εν όψει πρεμιέρας;

«Καλά είμαι. Χθες ήμουν λίγο χαμηλά σε ενέργεια στην προπόνηση. Σήμερα νιώθω πολύ καλύτερα, πιο active, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά στο Australian Open, γιατί έχω πολύ καλές αναμνήσεις από πέρυσι και θέλω να ξαναχτίσω αυτό που έφτιαξα πέρυσι και με τους ανθρώπους, με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ και ελπίζω να φτάσω τις προσδοκίες μου και να έχων ένα καλό τουρνουά».

- Σε αγχώνει που έχεις να υπερασπιστείς πολλούς βαθμούς;

«Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Νομίζω ότι πλέον με βοηθάει στο να διαχειριστώ καλύτερα την κατάσταση και η εμπειρία, καθώς είχα και στο παρελθόν να υπερασπιστώ βαθμούς. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να ξεχάσω τι έγινε πέρυσι. Κατά κάποιο τρόπο κυνηγάω, αλλά δεν έχω να χάσω και τίποτα. Ό,τι και να γίνει, θα μπορώ και στο μέλλον να προσθέσω πόντους. Είναι ένας κύκλος, που αν καταφέρω να τον κρατήσω ισορροπημένο, τόσο καλύτερη χρονιά θα έχω. Πιο πολύ έχει να κάνει με ισορροπία, παρά με το να βγαίνω και να τα κερδίζω όλα. Το οποίο θα ήθελα, βέβαια, να κάνω, αλλά δεν γίνεται!».

- Τι θέλεις να κάνεις φέτος στα Grand Slams;

«Μπορώ να κερδίσω Grand Slam τίτλο φέτος. Νιώθω το σώμα μου έτοιμο, εγκεφαλικά είμαι εκεί να δώσω το 100% της προσπάθειας και ενέργειας για να φτάσω σε έναν τέτοιο άθλο. Ακόμα και σε αυτό το τουρνουά. Είναι όλα θέμα μομέντουμ, το πόσο δυνατά θα μπω στο τουρνουά, με πόση ενέργεια, το πόσο θα το θελήσω επίσης. Και πόση ενέργεια θα πάρω από τους Έλληνες της Αυστραλίας και τη δική μου ομάδα».

- Έχεις δει την κλήρωσή σου στο ΑΟ;

«Ξέρω, βέβαια, για τον πρώτο αντίπαλό μου, τον Σαλβατόρε Καρούζο. Τον έχω αντιμετωπίσει μια φορά στο παρελθόν σε Challenger, είναι όμως διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Έχω βελτιωθεί εγώ, έχει βελτιωθεί αυτός. Θα το πάρω πολύ σοβαρά, θα κάνω τη δουλειά μου. Μου αρέσει η φράση Done is better than perfect, που χρησιμοποιεί και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ».

- Με τα social media τι γίνεται; Θα απέχεις πάλι κατά τη διάρκεια της σεζόν;

«Αυτή τη στιγμή είμαι εκτός social media, έσβησα όλα τα apps πριν από λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή τα χειρίζεται ο Νίκος, ο ατζέντης μου. Σκέφτομαι να μείνω όσο πιο μακριά γίνεται και να συγκεντρωθώ στην καθημερινή μου ζωή. Να ζω λίγο την πραγματικότητα, το τι γίνεται γύρω μου».

- Ακόμα, πάντως, συζητείται στα social media ο τραυματισμός του πατέρα σου με τη ρακέτα σου στο Μπρίσμπεν...

«Προσπάθησα να μείνω ήρεμος κατά τη διάρκεια του αγώνα και από ό,τι κατάλαβα μαζεύονταν μέσα μου τα νεύρα, οπότε φούντωσα κάποια στιγμή και τα έβγαλα έξω! Μάλλον γι' αυτό έγιναν έτσι τα πράγματα. Δεν το ήθελα, πραγματικά. Δεν έπρεπε να γίνει, όμως. Βγήκε άσχημο, φαίνεται άσχημο και δεν ξέρω πώς είδαν την όλη κατάσταση στην Ελλάδα. Άκουσα από κάποιους φίλους ότι δεν ήταν και πολύ ωραίο. Απολογήθηκα στον πατέρα μου και του είπα ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν στόχευα εκείνον».