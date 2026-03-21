Πήρε επιβλητικά την πρώτη μάχη με Φονσέκα ο Αλκαράθ (vid)

Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι ο Ζοάο Φονσέκα θα... βάλει δύσκολα στον Κάρλος Αλκαράθ στην πρώτη τους συνάντηση στο tour.

Παρότι οι Βραζιλιάνοι στις εξέδρες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να «σπρώξουν» τον 19χρονο συμπατριώτη τους, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο... έκλεισε τα αυτιά του και πήρε τη νίκη με 6-4, 6-4 σε 95 λεπτά, για να κλείσει θέση στον τρίτο γύρο του Miami Open.

Έχει φέτος ρεκόρ 17-1 (έχοντας χάσει μόνο από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Indian Wells) και δεν έχει χάσει ποτέ από παίκτη μικρότερο από εκείνον (13-0)!

«Νομίζω ότι ήμουν πραγματικά πολύ καλός στις κρίσιμες στιγμές. Ήμουν πολύ καλός από την αρχή μέχρι και την τελευταία μπάλα. Ξέρω πόσο καλός είναι ο Ζοάο και γι’ αυτό ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος, σε κάθε πόντο, σε κάθε χτύπημα», δήλωσε ο Αλκαράθ, ο οποίος έσωσε και τα τρία μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε. «Είμαι απλώς χαρούμενος που παρέμεινα ήρεμος, που κράτησα θετική στάση σε εκείνες τις στιγμές. Στα περισσότερα games, σέρβιρα πολύ καλά, κάτι που ήταν ένα πραγματικά δυνατό όπλο για μένα σήμερα».

Επόμενος αντίπαλος του Κάρλος είναι ο Αμερικανός Σεμπ Κόρντα.

Καθάρισαν τα φαβορί στις γυναίκες

Στις γυναίκες, η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.1) νίκησε με 7-6(5), 6-4 την Αν Λι στο πρώτο της ματς μετά τον θρίαμβο στο Indian Wells και θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Κέιτ Μακνάλι.

Νίκη και για τη φιναλίστ της Καλιφόρνια Έλενα Ριμπάκινα (Νο.2), που άφησε εκτός με 6-3, 6-3 τη Γιούλια Πουτίντσεβα και θα παίξει στη συνέχεια με τη Μάρτα Κόστγιουκ.

Η Κόκο Γκοφ (Νο.4), τέλος, γύρισε το ματς με την Ελιζαμπέτα Κοτσιρέτο (2-6, 6-4, 6-3) και θα συναντήσει την Αλίσια Παρκς, που απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη.