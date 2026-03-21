Mεγάλη εμφάνιση και νίκη επί του Ντε Μινόρ ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε για 12η φορά σε 13 αναμετρήσεις τον Άλεξ Ντε Μινόρ και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Miami Open (ATP 1000).

Εξαιρετικός ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.51), άφησε εκτός τον 27χρονο Αυστραλό (Νο.6) με 6-3, 7-6(3) σε 86 λεπτά και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού στην επόμενη φάση με τον Αρτούρ Φις.

Μετά από μια χρονιά χωρίς Τοp 10 νίκη, ο Στέφανος έχει φέτος ήδη δύο καθώς είχε ξεπεράσει και το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ στο United Cup, γεγονός που δείχνει ότι είναι σε σαφώς καλύτερη κατάσταση.

Και εκτός των άλλων, φαίνεται ότι έχει «ανοίξει» η δική του πλευρά του ταμπλό και ίσως έχει μια καλή ευκαιρία να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση!

Αν, πάντως, σερβίρει έτσι και το forehand του είναι τόσο αποτελεσματικό, τότε μπορεί να βλέπει θετικά το μέλλον... Είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε μόνο έναν πόντο πίσω από το πρώτο σερβίς του (39/40)!

Ο 27χρονος τενίστας πέτυχε το μοναδικό του μπρέικ στον αγώνα στο όγδοο γκέιμ (5-3) και στη συνέχεια δυσκολεύτηκε για πρώτη φορά να κρατήσει το σερβίς του. Επέστρεψε, ωστόσο, από το 15-40 και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με πέντε σερί love service games του (!), αλλά ανησύχησε... ελαφρώς στο 5-6 όταν ο Ντε Μινόρ πέτυχε δύο σερί πόντους και έκανε το 30-30. Τελικά, έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ, όπου ήταν ξεκάθαρα καλύτερος και δεν δυσκολεύτηκε να κλείσει τον αγώνα στο πρώτο του ματς πόιντ.

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι ένα match-up που του ταιριάζει απόλυτα, ωστόσο τα όπλα του δούλεψαν σήμερα και δεν ήταν μόνο θέμα head to head!

Μιλώντας για head to head, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέφανος δεν έχει λυγίσει ποτέ τον Φις (No.31), o οποίος έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η αναμέτρηση με τον 21χρονο Γάλλο, που δουλεύει με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, θα γίνει την Κυριακή (21/3).

Όποιος πάρει τη πρόκριση στη φάση των «16», θα βρει εκεί τον νικητή του ματς Μπερετίνι-Βασερό. Θυμίζουμε ότι σε αυτή την πλευρά του ταμπλό βρίσκεται ο Κάρλος Αλκαράθ, αλλά «έφυγε» ο Λορέντζο Μουζέτι (πιθανός αντίπαλος στα προημιτελικά), που αποσύρθηκε από τη διοργάνωση.