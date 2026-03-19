Τρίτος στο Court 1 ο Τσιτσιπάς

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες για το Μαϊάμι σήμερα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του στη διοργάνωση, μετά τη χθεσινή αναβολή.

Ο 27χρονος τενίστας (No.51) θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Βρετανό Άρθουρ Φέρι (Νο.174) και ο αγώνας αναμένεται να αρχίσει περίπου στις 20.30-21.00 (Cosmote Sport 6), μετά τα ματς Μπεργκς-Μπρούκσμπι, Γκιρόν-Λανταλούθε, με τα οποία ξεκινάει το πρόγραμμα στο Court 1.

Τσιτσιπάς και Φέρι θα τεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά στην καριέρα τους και ο νικητής θα παίξει αύριο Παρασκευή (20/3), με τον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.5 στο ταμπλό - αν δεν αλλάξει το αρχικό πρόγραμμα. Και το λέμε αυτό, διότι χθες αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες λόγω της βροχής.

Σήμερα αναμένεται να μάθει και την πρώτη αντίπαλό της η Μαρία Σάκκαρη, που περιμένει τη νικήτρια του αγώνα Παρκς-Κράους. Η πρεμιέρα της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας αναμένεται να γίνει αύριο (20/3).

Λόγω της χθεσινής αναβολής, απόψε αναμένεται να διεξαχθούν σχεδόν 50 αγώνες!