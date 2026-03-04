Αρραβωνιάστηκε η Σαμπαλένκα (vid)

Με την καλύτερη ψυχολογία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο Indian Wells η Αρίνα Σαμπαλένκα!

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έκανε γνωστό μέσω βίντεο στο Instagram ότι ο σύντροφός της, ο Ελληνοβραζιλιάνος Γιώργος Φραγκούλης, της έκανε χθες πρόταση γάμου. Απαθανίστηκε, μάλιστα, η στιγμή που της δίνει το δαχτυλίδι!

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου δύο χρόνια μαζί και φαινόταν τον τελευταίο καιρό ότι ήταν θέμα χρόνου να επισημοποιηθεί η σχέση!

«Εγώ και εσύ για πάντα», έγραψε η 27χρονη Λευκορωσίδα και η ανάρτηση, φυσικά, έγινε viral. Μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που σχολίασαν ήταν οι Νόβακ Τζόκοβιτς (που έχει εξαιρετική σχέση και με τους δύο) και Κάρλος Αλκαράθ.