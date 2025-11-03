Στα ημιτελικά του Ριάντ η Ριμπάκινα (vids)

Σε εξαιρετική κατάσταση η Έλενα Ριμπάκινα, γύρισε το ματς με την Ίγκα Σβιόντεκ και έκλεισε θέση στην τετράδα του WTA Finals ως πρώτη του Group Serena Williams.

«Εξαφανίστηκε» μετά την απώλεια του πρώτου σετ η 26χρονη Λευκορωσίδα (Νο.6) και επικράτησε της Νο.2 τενίστριας στον κόσμο με 3-6, 6-1, 6-0 (!) σε 1 ώρα και 37 λεπτά.

Λίγο αργότερα η Αμάντα Ανισιμόβα (Νο.4) έκανε επίσης μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Μάντισον Κις (Νο.7) και πήρε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση με 4-6, 6-3, 6-2 σε 1 ώρα και 43 λεπτά.

Αυτό σημαίνει ότι η φετινή νικήτρια του Australian Open μένει εκτός συνέχειας και Σβιόντεκ-Ανισιμόβα θα παίξουν την Τετάρτη (5/11) για μια θέση στα ημιτελικά.

Αύριο (4/11) παίρνει ξανά σειρά το Group Steffi Graf με Γκοφ-Παολίνι (16.00) να καίγονται για τη νίκη και Σαμπαλένκα-Πεγκούλα (όχι πριν τις 17.30) να θέλουν να ξεμπερδεύουν από τώρα!