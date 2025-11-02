Εκτός δεύτερου γύρου ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης πάλεψε απέναντι στον Νούνο Μπόρζες, αλλά γνώρισε την ήττα με 2-0 στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship.

Ο 21χρονος τενίστας, Νο.290 στον κόσμο, έχασε με 7-6(4), 6-3 από τον 28χρονο Πορτογάλο (Νο.46) σε 82 λεπτά και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στην Αθήνα (ATP 250).

Η αλήθεια είναι ο Στέφανος θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του για να πάρει την πρόκριση, όμως ο Μπόρζες ήταν σταθερότατος, σέρβιρε εξαιρετικά και έφτασε δίκαια στη φάση των «16», όπου θα βρει τον νικητή του ματς Τζέρε-Σπιτζίρι.

Ειδικά στο πρώτο σετ ο Πορτογάλος ήταν αχτύπητος όταν είχε τις μπάλες στα χέρια του και είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε μόνο δύο πόντους και αυτούς σε ένα γκέιμ!

Και ο Στέφανος κράτησε το σερβίς του με αρκετή άνεση, οπότε οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ και ένα μίνι μπρέικ του Μπόρζες ήταν αρκετό για να του δώσει το σημαντικό προβάδισμα.

Στο δεύτερο σετ κράτησε λίγο πιο δύσκολα το σερβίς του, όμως και πάλι δεν αντιμετώπισε κανένα μπρέικ πόιντ. Και πέτυχε εκείνος το μοναδικό του μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2), το οποίο έκρινε τελικά τον αγώνα.

Ήταν, πάντως, μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Στέφανο, που έδειξε για άλλη μια φορά ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μεγάλους αντιπάλους! Άλλωστε, ήταν μόλις η πρώτη του συμμετοχή σε κυρίως ταμπλό τουρνουά της ATP.

Το κακό είναι ότι το ranking του (για την ώρα) δεν αρκεί για να μπει στα προκριματικά του Australian Open.