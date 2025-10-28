Τα δύο γκρουπ του Ριάντ

Οι οκτώ καλύτερες τενίστριες της φετινής σεζόν θα μονομαχήσουν στο Ριάντ για το βαρύτιμο τρόπαιο του WTA Finals (1-8/11).

Oι παίκτριες τοποθετήθηκαν σήμερα στα δύο γκρουπ, όπου επικεφαλής είναι οι Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.1) και Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2).

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο είναι στο Steffi Graf Group μαζί με την κάτοχο του τίτλου Κόκο Γκοφ, την Τζέσικα Πεγκούλα και την Τζάσμιν Παολίνι.

Η 24χρονη Πολωνή είναι στο Serena Williams Group, παρέα με τις Αμάντα Ανισιμόβα, Έλενα Ριμπάκινα, Μάντισον Κις.

Οι δύο πρώτες κάθε γκρουπ περνούν στα ημιτελικά.