Ημιτελικά και... Ριάντ για Ανισιμόβα (vids)

Με ένα φοβερό φινάλε στην αναμέτρηση, η 24χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) λύγισε με 6-7(4), 6-3, 6-4 την 29χρονη Ιταλίδα (Νο.8) σε 2 ώρες και 47 λεπτά και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με την Κόκο Γκοφ (Νο.3) στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Η φετινή φιναλίστ σε Winbledon και US Open έσβησε έξι μπρέικ πόιντ της Παολίνι στο μαραθώνιο έβδομο γκέιμ του τρίτου σετ και αμέσως μετά «έσπασε» εκείνη την αντίπαλό της (5-4), για να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.
Με την πρόκριση στα ημιτελικά, η Ανισιμόβα εξασφάλισε και την πρώτη της παρουσία στο WTA Finals του Ριάντ (1-8/11), για το οποίο έχει εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο και η Γκοφ.
Η 21χρονη Αμερικανίδα, κάτοχος του τίτλου, άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τη Γερμανίδα Έβα Λις (Νο.66) και πέρασε για 11η φορά σε τετράδα τουρνουά WTA 1000.
Ο άλλος ημιτελικός του τουρνουά θα προκύψει από τα αυριανά ματς Ναβάρο-Πεγκούλα και Καρτάλ-Νόσκοβα.
PURE TENACITY 🔥@AnisimovaAmanda battles to a stunning comeback victory against Paolini, 6-7, 6-3, 6-4.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/cY1Ej7i9Mw— wta (@WTA) October 2, 2025
Coco in straight sets 🔥@CocoGauff beats Eva Lys 6-3, 6-4 to reach the semifinal in Beijing.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/46RIDkizGJ— wta (@WTA) October 2, 2025