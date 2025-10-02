Ημιτελικά και... Ριάντ για Ανισιμόβα (vids)

Η Αμάντα Ανισιμόβα πήρε τη σπουδαία μάχη με την Τζάσμιν Παολίνι και έκλεισε θέση στην τετράδα του China Open (WTA 1000).

Με ένα φοβερό φινάλε στην αναμέτρηση, η 24χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) λύγισε με 6-7(4), 6-3, 6-4 την 29χρονη Ιταλίδα (Νο.8) σε 2 ώρες και 47 λεπτά και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με την Κόκο Γκοφ (Νο.3) στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η φετινή φιναλίστ σε Winbledon και US Open έσβησε έξι μπρέικ πόιντ της Παολίνι στο μαραθώνιο έβδομο γκέιμ του τρίτου σετ και αμέσως μετά «έσπασε» εκείνη την αντίπαλό της (5-4), για να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.

Με την πρόκριση στα ημιτελικά, η Ανισιμόβα εξασφάλισε και την πρώτη της παρουσία στο WTA Finals του Ριάντ (1-8/11), για το οποίο έχει εξασφαλίσει ήδη το εισιτήριο και η Γκοφ.

Η 21χρονη Αμερικανίδα, κάτοχος του τίτλου, άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τη Γερμανίδα Έβα Λις (Νο.66) και πέρασε για 11η φορά σε τετράδα τουρνουά WTA 1000.

Ο άλλος ημιτελικός του τουρνουά θα προκύψει από τα αυριανά ματς Ναβάρο-Πεγκούλα και Καρτάλ-Νόσκοβα.