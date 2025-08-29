Πρόκριση και δάκρυα για την Γκοφ (vids)

Μεγάλη είναι η πίεση που νιώθει στη Νέα Υόρκη η Κόκο Γκοφ, αλλά κατάφερε να βγει αλώβητη κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του US Open.

H No.3 τενίστρια στον κόσμο λύγισε την ελαφρώς «λαβωμένη» Κροάτισσα με 7-6(5), 6-2 και θα αναμετρηθεί στη φάση των «32» του US Open με τη Μαγκνταλένα Φρεχ.

Αντιμετωπίζοντας μεγάλα προβλήματα στο σερβίς της για άλλη μια φορά (όπως και η Βέκιτς), η νεαρή Αμερικανίδα έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, αλλά και στην on court συνέντευξή της μετά τη λήξη του αγώνα.

Μεταξύ των θεατών ήταν η Σιμόν Μπάιλς, για την οποία η Κόκο μίλησε με μεγάλο θαυμασμό και ανέφερε ότι είναι ένα από τα μεγάλα είδωλα της. Τη συνάντησε, μάλιστα, και μετά τη λήξη του αγώνα.

Σε ό,τι αφορά το ανδρικό ταμπλό, ακάθεκτος συνεχίζει ο φιναλίστ του 2020 Σάσα Ζβέρεφ, που μετά το 6-4, 6-4, 6-4 επί του Τζέικομπ Φέρνλι θα παίξει με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

.@CocoGauff was emotional after winning her second round match at the US Open 🥹 pic.twitter.com/py1L7eXKm0 — ESPN (@espn) August 29, 2025