Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Ντρέιπερ

Απρόοπτο για το ανδρικό ταμπλό του US Open, καθώς ο Βρετανός Νο1, Τζακ Ντρέιπερ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας τραυματισμού στο χέρι.

Ο 23χρονος τενίστας, Νο5 του ταμπλό και ημιφιναλίστ πέρυσι στο Φλάσινγκ Μέντοους, συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τον τίτλο.

Ωστόσο, η ενόχληση που τον ταλαιπωρούσε στην προετοιμασία δεν του επέτρεψε να συνεχίσει, παρά τη νίκη του στον πρώτο γύρο απέναντι στον Αργεντινό προκριματικό Φεντερίκο Αγκουστίν Γκόμες με 6-4, 7-5, 6-7 (7), 6-2.

Ο Ντρέιπερ επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς, όμως με δήλωσή του στο X (Twitter) ανακοίνωσε την απόσυρσή του: «Γεια σας, λυπάμαι που πρέπει να πω ότι θα αποσυρθώ από το US Open. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να είμαι εδώ και να δώσω στον εαυτό μου κάθε ευκαιρία να αγωνιστώ, αλλά η ενόχληση στο χέρι μου έγινε υπερβολική και πρέπει να κάνω το σωστό και να φροντίσω τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ για όλη τη στήριξη».

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

Την απευθείας πρόκριση στον 3ο γύρο εξασφάλισε ο Ζιζού Μπεργκς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Γκαμπριέλ Ντιάλο ή Ζάουμε Μουνάρ. Οι τρεις τους αποτελούν πιθανούς αντιπάλους των Λορέντσο Μουζέτι και Φλάβιο Κομπόλι στη φάση των «16», αλλά και του Γιανίκ Σίνερ στα προημιτελικά.