Big Ben στο Τορόντο! (vid)

Ο Μπεν Σέλτον λύγισε στα τρία σετ τον Καρέν Χατσάνοφ στο Τορόντο και κατέκτησε τον πρώτο Masters τίτλο στην καριέρα του.

Μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 47 λεπτών, ο 22χρονος Αμερικανός (Νο.7) επικράτησε του 29χρονου Ρώσου με 6-7(5), 6-4, 7-6(3) και σήκωσε τον τρίτο τίτλο της καριέρας του, μετά το 500άρι του Τόκιο το 2023 και το 250άρι του Χιούστον το 2024.

«Είναι ένα σουρεαλιστικό συναίσθημα», είπε ο Σέλτον μετά τη νίκη του. «Ήταν μια μακρά εβδομάδα, δεν ήταν εύκολη η πορεία προς τον τελικό. Το καλύτερο τένις μου ήρθε όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία. Ήμουν αποφασιστικός, επέμεινα, ήμουν ανθεκτικός. Μου αρέσει να βλέπω αυτή τις αρετές στον εαυτό μου».

Με την πορεία του στην καναδική πόλη, ο νεαρός τενίστας θα ανεβεί μια θέση στο ranking και θα βρεθεί στο career high Νο.6 του κόσμου.

Άνοδο, όμως, θα σημειώσει και ο εξαιρετικός Χατσάνοφ, που έπαιξε στον δεύτερο Masters τελικό του μετά το 2018 και το Μπερσί. Θα σκαρφαλώσει στο Νο.12, τέσσερις θέσεις κάτω από το δικό του ρεκόρ καριέρας.

Ο επόμενος σταθμός για τους δύο παίκτες είναι το 1000άρι του Σινσινάτι.