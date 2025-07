Σίνερ, Τζόκοβιτς και Ντρέιπερ αποσύρθηκαν από το Τορόντο

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι παρόντες στο Τορόντο οι Γιάνικ Σίνερ (Νο.1), Τζακ Ντρέιπερ (Νο.5) και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο θα χάσει 200 βαθμούς εξαιτίας της απουσίας του, ενώ Ντρέιπερ και Τζόκοβιτς δεν θα έχουν απώλειες αλλά μειώνονται οι πιθανότητες επιστροφής τους στο Top 4 εν όψει US Open.

Ο Ντρέιπερ, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι λόγω τραυματισμού δεν θα πάει ούτε στο Σινσινάτι (7-18/8), οπότε θα τον δούμε απευθείας στη Νέα Υόρκη (24/8-7/9).

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη χρονιά που αυτά τα δύο Masters θα κρατήσουν 12 μέρες.

Jannik Sinner and Novak Djokovic have been forced to withdraw from the 2025 National Bank Open in Toronto as they recover following Wimbledon. Jack Draper has also withdrawn due to injury.