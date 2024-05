Δεύτερος σερί τίτλος για την ασταμάτητη Σβιόντεκ (vids)

Η Ίγκα Σβιόντεκ νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα σε δεύτερο διαδοχικό τελικό και φεύγει για τρίτο φορά με το τρόπαιο από τη Ρώμη.

Πραγματικά αχτύπητη η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, λύγισε την 26χρονη Λευκορωσίδα (Νο.2) με 6-2, 6-3 σε 89 λεπτά και πανηγύρισε τον 21ο τίτλο στην καριέρα της. Πάει, λοιπόν, στο Roland Garros με... νταμπλ, καθώς αναδείχτηκε νικήτρια και στη Μαδρίτη!

Λίγες μέρες πριν γίνει 23 ετών έχει φτάσει ήδη στους δέκα WTA 1000 τίτλους, τέσσερις από τους οποίους έχει κερδίσει τη φετινή σεζόν (Ντόχα, Indian Wells, Μαδρίτη, Ρώμη). Συνολικά έχει παίξει σε 30 διοργανώσεις αυτού του επιπέδου!

Εκτός των άλλων, είναι μόλις η τρίτη τενίστρια στην ιστορία, μετά τις Ντινάρα Σάφινα (2009) και Σερένα Γουίλιαμς (2013), που θριαμβεύει την ίδια σεζόν σε Μαδρίτη και Ρώμη. Η θρυλική Αμερικανίδα πήρε και το Roland Garros το 2013...

Έχοντας πετύχει 12 σερί νίκες στο tour, σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Γαλλικού Όπεν (26/5), το οποίο ήδη έχει πάρει τρεις φορές!

Αύριο (19/5) διεξάγεται ο τελικός των ανδρών, όπου θα μονομαχήσουν Σάσα Ζβέρεφ και Νικολάς Τζάρι.