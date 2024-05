Αξεπέραστο εμπόδιο για τη Σάκκαρη η Αζαρένκα (vid)

Εξαιρετική η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο (Νο.24 πλέον), επικράτησε με 6-4, 6-1 σε 78 λεπτά και πέρασε για έβδομη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα βρει τη φορμαρισμένη Ντανιέλ Κόλινς (6-0, 6-3 την Ίρινα Μπέγκου).

Η Μαρία, από την άλλη, στρέφει το βλέμμα της στο Roland Garros (26/5), αλλά η αλήθεια είναι ότι περίμενε κάτι καλύτερο στην ιταλική πρωτεύουσα και γενικώς στο χώμα, πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για το δεύτερο Grand Slam της σεζόν.

Τίποτα, όμως, δεν πήγε καλά απόψε για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.8), που είχε χαμηλά ποσοστά στο σερβίς της (49% πρώτο σερβίς, 56% στους πόντους πίσω από το πρώτο και 29% πίσω από το δεύτερο), ενώ υπέπεσε σε σωρεία αβίαστων λαθών (24 στο σύνολο), κυρίως στους μεγάλους πόντους.

Είχε, βέβαια, και την ατυχία να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αντίπαλο που ήταν άψογη και έδειξε χαρακτήρα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, εκεί όπου η Μαρία εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Η Βίκα έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της και με δύο διαδοχικά μπρέικ, πήρε κεφάλι στο σκορ με 3-0. Η Μαρία, πάντως, άρχισε να βρίσκει ρυθμό και κατάφερε να απαντήσει... με το ίδιο νόμισμα και να ισοφαρίσει σε 3-3. Το «ντέρμπι», ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ, αφού η 34χρονη Λευκορωσίδα πήρε τα τρία από τα τέσσερα επόμενα γκέιμ με μηδέν και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Μαρία δεν μπόρεσε να σταματήσει την Αζαρένκα ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και έχασε ξανά το σερβίς της στο πρώτο γκέιμ. Από εκεί και πέρα, όχι μόνο δεν μπόρεσε να απειλήσει την κάτοχο δύο major τίτλων, αλλά δέχτηκε δύο ακόμα μπρέικ και «παραδόθηκε» με συνοπτικές διαδικασίες.

Είναι από τις βραδιές που θέλεις να ξεχάσεις και αυτό είναι που πρέπει να κάνει η Μαρία εν όψει του μεγάλου χωμάτινου ραντεβού στο Παρίσι. Έχει, άλλωστε, τώρα πολλές μέρες μπροστά της για να εμφανιστεί έτοιμη στη γαλλική πρωτεύουσα και το καλό είναι πως η λογική λέει ότι θα διατηρηθεί στην τοπ οκτάδα εν όψει της κλήρωσης της διοργάνωσης.

into the final 🎱@vika7 defeats Sakkari in straight sets 6-4, 6-1 and will face Collins in the semifinals! #IBI24 pic.twitter.com/lMm02HRw4j