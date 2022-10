Πέμπτος φετινός τελικός για Μεντβέντεφ (vids)

Εξαιρετικός ο 26χρονος Ρώσος, Νο.4 στον κόσμο, νίκησε τον 32χρονο Βούλγαρο (Νο.32) με 6-4, 6-2 σε 85 λεπτά και πέρασε στον πέμπτο του φετινό τελικό (1-3). Εκεί θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντένις Σαποβάλοφ και τον Μπόρνα Τσόριτς.

Τρεις φορές έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του ο περσινός νικητής του US Open, σε αντίθεση με τον Ντιμιτρόφ, που δεν είχε ούτε ένα μπρέικ πόιντ στον αγώνα.

Είναι ο πρώτος του τελικός μετά το Λος Κάμπος, όπου κέρδισε τον τίτλο τον περασμένο Αύγουστο, και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη πρόκριση στο ATP Finals.

Πάει για τον 15ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο στη Βιέννη.

Magical. Merciless. Medvedev. @DaniilMedwed reaches a first Vienna final, defeating Dimitrov 6-4 6-2 in a flawless performance 💯 #ErsteBankOpen pic.twitter.com/cVjDqrxD8o

DANIIL 😨



There's so such thing as a lost cause for @DaniilMedwed!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/wxpZ9aZ76Y