Στο ύψος του ο Τσιτσιπάς! (vids)

O 24χρονός τενίστας (Νο.5) επικράτησε του Σουηδού φίλου του (Νο.79) με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 42 λεπτά και θα παίξει αύριο στις 19.00 για την πρόκριση στον τελικό με Φράνσις Τιάφοου ή Εμίλ Ρουσουβουόρι. Ήταν η 55η νίκη του τη φετινή σεζόν (η 30η σε σκληρή επιφάνεια) και παραμένει πρώτος στη σχετική λίστα.

Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο εύκολο, όμως ο Στεφ μετράει πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Ίμερ, χωρίς να έχει χάσει ούτε σετ (13-0)!

Συνεχίζει, λοιπόν, την πορεία προς τον τρίτο φετινό τίτλο του και, θεωρητικά, είναι το μεγάλο φαβορί. Αν, βέβαια, παίξει με τον Τιάφοου, τα πράγματα θα είναι... περίπλοκα, αφού ο Αμερικανός φαίνεται ότι του έχει πάρει τον αέρα!

Αντίστοιχα, ο Στεφ έχει πάρει τον αέρα του Ίμερ, όμως σήμερα ο 24χρονος Σουηδός εμφανίστηκε σαφώς ανώτερος συγκριτικά με τις προηγούμενες συναντήσεις τους και ειδικά στο πρώτο σετ ταλαιπώρησε τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Ο Τσιτσιπάς σημείωσε το πρώτο μπρέικ του αγώνα στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και είχε τρία μπρέικ πόιντ για το 5-1, όμως είδε και τον αντίπαλό του να απειλεί έξι φορές με μπρέικ. Τελικά, κράτησε για το 5-2 και βρέθηκε με τις μπάλες στα χέρια στο 5-3, ωστόσο ο Ίμερ σημείωσε το πρώτο του μπρέικ την πιο κατάλληλη στιγμή και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ (5-4). Ήταν ένα διάστημα... κοιλιάς του Στεφ.

Ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο, όμως, ανέβασε ξανά στη συνέχεια ταχύτητα και πίεσε όταν ο Ίμερ σέρβιρε υπό πίεση στο 6-5. Και πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ που του έδωσε το πρώτο σετ και το δικαίωμα να σερβίρει πρώτος στο δεύτερο.

Μπήκε, μάλιστα, στο court με... αέρα και πέρασε γρήγορα μπροστά με 3-0, παρά τα τρία μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του. Από τον τρόπο που σέρβιρε φάνηκε ότι αυτή τη φορά δεν θα έδινε δικαιώματα στον Ίμερ και, πράγματι, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έκλεισε τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ του.

Παραμένει και αήττητος στη Στοκχόλμη, αφού έπαιξε στο τουρνουά το 2018 και κατέκτησε τότε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Άλεξ Ντε Μινόρ και Χόλγκερ Ρούνε.

Semi-Final Ticket = Booked ✅@steftsitsipas confirms his place in Saturday’s semi-finals with a 7-5 6-3 win over Ymer@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/rV3fDDE9Ph