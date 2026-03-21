Συγχαρητήρια Βρούτση στον Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο (pic)

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Μέσα από ανάρτησή του, υπογράμμισε πως ο Έλληνας πρωταθλητής δεν ξεχωρίζει μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για το παράδειγμα που δίνει, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Αναλυτικά:

«Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μας χαρίζει μόνο μετάλλια. Με τη συνέπεια, τη δύναμη και το χαμόγελό του, εμπνέει. Διδάσκει στα νέα παιδιά ότι αξίζει να προσπαθείς, να επιμένεις και να ονειρεύεσαι. Συγχαρητήρια Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου».