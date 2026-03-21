Το χειροκρότημα του Ντουπλάντις και η υπόκλιση του Καραλή στο τελευταίο άλμα των 6,25μ. (vid)

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, με τον Εμμανουήλ Καραλή να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να ανεβαίνει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6.05μ., ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, δοκιμάζοντας σε μεγαλύτερα ύψη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Πέρα από τον αγώνα, ξεχώρισε η εικόνα μετά το φινάλε. Ο Ντουπλάντις συνεχάρη τον Καραλή για την τελευταία του προσπάθεια στα 6.25μ. και τον αγκάλιασε, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής ανταπέδωσε, υποκλινόμενος στον παγκόσμιο ρέκορντμαν.

Στη συνέχεια, οι δύο αθλητές πανηγύρισαν μαζί, έχοντας στις πλάτες τους τις σημαίες των χωρών τους.