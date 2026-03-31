Ήττα με... κάτω τα χέρια από την Μπαρτσελονέτα ο Ολυμπιακός

Τη δεύτερη ήττα του στη φάση των «8» του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών γνώρισε στην Ισπανία ο Ολυμπιακός.

Οι "ερυθρόλευκοι" έχασαν 20-13 από την Μπαρτσελονέτα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου, με τους πρωταθλητές Ισπανίας να κάνουν το "3 στα 3" και να βρίσκονται πολύ κοντά στην πρόκριση στο final-4 της Μάλτας.

Η πειραϊκή ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τον αρχηγό της, Ντίνο Γενηδουνιά, αλλά αυτό που της κόστισε ήταν η αδυναμία της να βρει λύσεις στην άμυνα, ιδιαίτερα απέναντι στον Βίντσε Βίγκβαρι, ο οποίος "εκτέλεσε" τους πρωταθλητές Ελλάδας με επτά γκολ.

Μετά από ένα απόλυτα ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο (4-4), όπου ξεχώρισαν τα πολύ ωραία γκολ εκατέρωθεν, η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Αγκίρε να αποκρούει πέναλτι του Ζάλανκι, στερώντας από τον Ολυμπιακό την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ.

Στη συνέχεια και μέσα σε 74 δευτερόλεπτα, η καταλανική ομάδα πέτυχε τρία διαδοχικά γκολ και πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4), αναγκάζοντας τον Ελβις Φάτοβιτς να καλέσει τάιμ-άουτ.

Η διαφορά έφτασε και στο +4 (9-5), αλλά οι πρωταθλητές Ελλάδας τη "μάζεψαν" ως το τέλος του ημιχρόνου (10-8), χάρη σε δύο γκολ του Φουντούλη.

Ο Φάτοβιτς άλλαξε τερματοφύλακα στο ημίχρονο, με τον Ζερδεβά να αντικαθιστά τον Τζωρτζάτο, αλλά η Μπαρτσελονέτα εκμεταλλεύθηκε δύο φορές τον παίκτη παραπάνω και ξέφυγε 12-8, με το πέμπτο προσωπικό τέρμα του Βίντσε Βίγκβαρι.

Τρεις σπουδαίες αποκρούσεις του Αγκίρε, ενδεικτικές της μεγάλης κλάσης του, διαφύλαξαν το προβάδισμα ασφαλείας των γηπεδούχων και ο Ολυμπιακός, παρά την μεγάλη εμφάνιση του Τάκη Δήμου (πέντε γκολ), δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 6-4, 5-3, 5-2

Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Ερτσε (Ουγγαρία)

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΕΤΑ (Φραν Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουναρίθ 4, Κασαμπέγια, Βαλς 1, Σαναούχα 3, Ετσενίκε, Χ. Μπούστος, Μπούριαν 1, Ταούλ 2, Βίγκβαρι 7, Μπιέλ 1, Αλ. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας, Λυκούδης, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1