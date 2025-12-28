Επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση η Ελλάδα απέναντι στην Σερβία

Η Εθνική Ελλάδος νίκησε με 13-6 την Σερβία, σε φιλικό αγώνα πριν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ανώτερη και νικήτρια η Εθνική Ελλάδος επικρατώντας με 13-6 την χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Σερβία, στον Πειραιά, ενόψει του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όπου θα διεξαχθεί από τις 10 έως και τις 25 Ιανουαρίου του 2026.

Μαζί πήγαιναν στο σκορ οι 2 ομάδες, ώσπου στο τρίτο οκτάλεπτο με γκολ του Αργυρόπουλου η «επίσημη αγαπημένη», πήρε διαφορά τριών τερμάτων (7-4) και ο Χαλυβόπουλος λίγα δευτερόλεπτα πριν την λήξη της περιόδου, ανέβασε την απόσταση στους τέσσερις (8-4). Από εκεί και πέρα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, καθώς η Ελλάδα «ξέφυγε» με +7, με το τελικό σκορ να είναι 13-6, μετά από γκολ του Ζερδεβά.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 4-4, 8-4, 13-6.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Γαρδίκας, Λιμαράκης , Ανδρεάδης, Γιαννάτος, Καστρινάκης, Σπάχιτς, Γενηδουνιάς, Τζωρτζάτος, Κάκαρης, Γκίλλας, Ζερδεβάς, Παπαναστασίου, Νικολαϊδης, Πούρος, Αλαφραγκής , Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Χαλυβόπουλος, Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Καλογερόπουλος.

Σερβία (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Γιάκσιτς, Τσουκ, Ντέντοβιτς, Μούρισιτς, Ράσοβιτς, Γιάκσιτς, Λούκιτς, Γκλάντοβιτς, Βίτσο, Μάντιτς, Λάζιτς, Μαρτίνοβιτς, Πλιέβαντσιτς, Μίσοβιτς, Ντράσοβιτς, Ράσοβιτς, Ραντζέλοβιτς, Μίλαν Γκλούσατς.