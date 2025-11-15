Καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΟΚ κόντρα στο ΝΟ Λάρισας στη Θεσσαλονίκη (28-7), παραμένοντας στην 3η θέση του ομίλου του στh Water Polo League ανδρών.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης τον ΝΟ Λάρισας όντας το ξεκάθαρο φαβορί για την νίκη απέναντι στον ουραγό του ομίλου.

Με το... πόδι πατημένο στο γκάζι από το πρώτο λεπτό ο Δικέφαλος, ο οποίος προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον «μπόμπερ» Ντέλιτς.

Στη δεύτερη περίοδο ήταν η... σειρά του Γραμματικού, ο οποίος πέτυχε τρία προσωπικά γκολ, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει με διψήφια διαφορά στο ημίχρονο (12-2).

Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον Δικέφαλο να έχει επιθετική πολυφωνία και να μην δυσκολεύεται απέναντι στην ομάδα της Λάρισας (20-5).

Το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τη νίκη με 28-7 και να παραμένει στην 3η θέση του ομίλου με 15 βαθμούς και το ΝΟ Λάρισας να παραμένει χωρίς βαθμό.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΓΣ Περιστερίου, ενώ η Λάρισα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 8-3, 8-2