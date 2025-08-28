Ολυμπιακός και Προ Ρέκο θα δουλέψουν μαζί στη Γένοβα

Οι «ερυθρόλευκοι» και ο πιο πετυχημένος σύλλογος της Ιταλίας θα συνυπάρξουν το διάστημα 22-26 Σεπτεμβρίου, ώστε να βελτιωθούν σημαντικά.

Εδώ και λίγα 24ωρα άρχισε η προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» για τη σεζόν 2025/26, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δυνατά ματς και υψηλό συντελεστή δυσκολίας.

Ο Έλβις Φάτοβιτς θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα στο κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και αποφάσισε να γίνει σημαντική δουλειά στην Ιταλία με φιλικά κόντρα στην τοπική δύναμη, Προ Ρέκο, το διάστημα 22-26 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Γένοβα.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν, επίσης, οι πολύ καλές σχέσεις που έχουν ο Έλβιτς Φάτοβιτς με τον Σάντρο Σούκνο. Έτσι, θα έχουν καλές ευκαιρίες για χρήσιμα συμπεράσματα, πριν την πρεμιέρα στο Champions League.