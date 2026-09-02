Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Επιστρέφει ο Γιώργος Μυλωνάκης: Ο ρόλος – κλειδί που του δίνει ο Μητσοτάκης 02-09-2026 21:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Γιώργος Μυλωνάκης αφήνει πίσω τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του και μπαίνει ξανά στη μάχη με αυξημένες αρμοδιότητες. Διαβάστε τι ρόλο του έδωσε ο πρωθυπουργός με ένα κλικ στο Instanews.gr «Ξανθιά, θέλω να κάνω κάτι δικό μου»: Έτσι άρχισαν όλα… menshouse.gr Ποιας χώρας είναι η ομάδα; Στο απόλυτο κουίζ ποδοσφαίρου το 95% χάνει - Εσύ μπορείς το 10/10; menshouse.gr Μήπως κάναμε λάθος με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι; menshouse.gr «Για να μην εμφανίζεται οικονομικά αναλφάβητος»: Η γκάφα Τσίπρα που εντόπισε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς instanews.gr Στο ρόλο που είχε κόντρα στη Ρεάλ: Ένα σχήμα - φωτιά του ΠΑΟ με Ουναΐ που έχει σκληράδα και ποιότητα menshouse.gr Τέλος το ξανθό για τη Ράνια Τζίμα - Η αλλαγή στην εικόνα της που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή dailymedia.gr Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές instanews.gr Επιστρέφει ο Γιώργος Μυλωνάκης: Ο ρόλος – κλειδί που του δίνει ο Μητσοτάκης SHARE