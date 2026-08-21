Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το έκανε κι αυτό ο Μητσοτάκης: Το story και οι ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της 21-08-2026 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Έλληνας πρωθυπουργός άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε και ευχήθηκε στην παγκόσμια σταρ της μουσικής Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της. Το story του στο instagram. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο Instanews.gr. Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Το έκανε κι αυτό ο Μητσοτάκης: Το story και οι ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της SHARE