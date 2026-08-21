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Το έκανε κι αυτό ο Μητσοτάκης: Το story και οι ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της

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Ο Έλληνας πρωθυπουργός άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε και ευχήθηκε στην παγκόσμια σταρ της μουσικής Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της. Το story του στο instagram.

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Το έκανε κι αυτό ο Μητσοτάκης: Το story και οι ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της