Το έκανε κι αυτό ο Μητσοτάκης: Το story και οι ευχές στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της

Ο Έλληνας πρωθυπουργός άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε και ευχήθηκε στην παγκόσμια σταρ της μουσικής Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της. Το story του στο instagram.

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