Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ 21-08-2026 11:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Είναι από τα πρόσωπα που πολλοί εκτιμούν πως στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του προέδρου του κόμματος. Διάβασε ποιος είναι με ένα κλικ στο instanews.gr. Χριστίνα Βραχάλη: Εντυπωσιακή όσο ποτέ στην πρεμιέρα της «Αθλητικής Κυριακής» στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ dailymedia.gr Εάν πέσει μέσα…: Η πρόβλεψη – έκπληξη του γκουρού των δημοσκοπήσεων για τον νικητή των εκλογών instanews.gr Χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς: Το νο1 σημάδι που πρέπει να σε υποψιάσει ότι έχεις λειτουργική κατάθλιψη menshouse.gr Αρχίζει το σκληρό ροκ στη ΝΔ: Τα γαλάζια ονόματα που κλείδωσαν στο νέο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας είσαι master menshouse.gr Κλέλια Ρένεση: Σερβιτόρα σε ταβερνάκι των Γρεβενών (Pics) dailymedia.gr Ποιότητα στην επίθεση, βράχος στην άμυνα: Η πιο fit επιλογή για τον Ολυμπιακό στο 3 menshouse.gr Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ SHARE