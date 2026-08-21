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O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ

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Είναι από τα πρόσωπα που πολλοί εκτιμούν πως στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του προέδρου του κόμματος.

Διάβασε ποιος είναι με ένα κλικ στο instanews.gr. 

 

O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ