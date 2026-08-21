O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ

Είναι από τα πρόσωπα που πολλοί εκτιμούν πως στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση του προέδρου του κόμματος.

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