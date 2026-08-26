Hellenic Train: Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων Προαστιακού μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στις γραμμές του Προαστιακού μετά τις 21:00.

Μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο και αντιμετωπίστηκε άμεσα, επανέρχεται σταδιακά η κυκλοφορία στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

«Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 22:45 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών», ανέφερε σε ανακοίνωση η εταιρεία.

Τα προβλήματα στη λειτουργία του Προαστιακού προκλήθηκαν από διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, περίπου στις 21:15.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Πηγή: newsbomb.gr