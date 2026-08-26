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Διπλή ενίσχυση για τους Ουόριορς με Ουίλιαμς και Νιανγκ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς γεμίζουν τις θέσεις στο ρόστερ τους, προχωρώντας στην ενίσχυσή του για τη νέα σεζόν.

Οι «Πολεμιστές» μετά την αποτυχία τους να πείσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς, είχαν να διαχειριστούν αρκετά ανοιχτά θέματα με το ρόστερ του, αρχίζοντας σιγά σιγά να καλύπτουν τα κενά.

Έτσι, ήρθαν σε συμφωνία με τον 26χρονο γκαρντ Μπράντον Ουίλιαμς, που έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς, αλλά και τον 33χρονο φόργουορντ, Τζορτζ Νιανγκ, που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στους Ατλάντα Χοκς.

Ο Ουίλιαμς θα υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με απολαβές στα 2.6 εκατ. δολάρια, ενώ ο Νιάγκ συμφώνησε για έναν χρόνο και θα εισπράξει 3.9 εκατομμύρια δολάρια.

Διπλή ενίσχυση για τους Ουόριορς με Ουίλιαμς και Νιανγκ