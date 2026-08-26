Διπλή ενίσχυση για τους Ουόριορς με Ουίλιαμς και Νιανγκ

Οι «Πολεμιστές» μετά την αποτυχία τους να πείσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς, είχαν να διαχειριστούν αρκετά ανοιχτά θέματα με το ρόστερ του, αρχίζοντας σιγά σιγά να καλύπτουν τα κενά.

Έτσι, ήρθαν σε συμφωνία με τον 26χρονο γκαρντ Μπράντον Ουίλιαμς, που έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς, αλλά και τον 33χρονο φόργουορντ, Τζορτζ Νιανγκ, που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στους Ατλάντα Χοκς.

Ο Ουίλιαμς θα υπογράψει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με απολαβές στα 2.6 εκατ. δολάρια, ενώ ο Νιάγκ συμφώνησε για έναν χρόνο και θα εισπράξει 3.9 εκατομμύρια δολάρια.

Free agent forward Georges Niang has agreed to a one-year, $3.9 million deal with the Golden State Warriors, Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. Niang -- a career 40% 3-point shooter -- enters his 11th NBA season after missing 2025-26 due to injury. pic.twitter.com/XFD2t1XKNm