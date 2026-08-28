Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Τα λεπτά μέσα στο σπίτι πριν το φονικό (vid)

Ο άνδρας που κατηγορείται για τη σοκαριστική γυναικοκτονία στη Ροδόπη παραδέχθηκε κυνικά την πράξη του, επιχειρώντας μάλιστα να την αποδώσει στην ένταση της στιγμής, λέγοντας ότι έσφαξε τη σύζυγό του "πάνω στα νεύρα του".

Στην αρχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας απέφευγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των Αρχών και κρατούσε απόλυτη σιωπή. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ωστόσο, φέρεται τελικά να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι "θόλωσε" και δεν γνώριζε τι έκανε.

Ωστόσο, πίσω από αυτή την προκλητική δικαιολογία του 53χρονου φαίνεται να κρύβεται μια μακρά ιστορία ενδοοικογενειακής βίας. Μακριά από τα βλέμματα της κοινωνίας και πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού, η 44χρονη γυναίκα φέρεται να ζούσε για χρόνια υπό καθεστώς φόβου, αντιμέτωπη με απειλές και επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των τριών παιδιών του ζευγαριού, τα οποία μίλησαν στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση. Όσα περιέγραψαν αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες που, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, αντιμετώπιζε καθημερινά η μητέρα τους εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του πατέρα τους.

Τα παιδιά, παρά το σοκ που υπέστησαν, αποφάσισαν να μιλήσουν στις Αρχές και να περιγράψουν όσα γνώριζαν για τη σχέση των γονιών τους. Σύμφωνα με το Star, οι καταθέσεις τους ενισχύουν την εικόνα μιας χρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, η οποία, όπως υποστηρίζουν, είχε γίνει μέρος της καθημερινότητας της οικογένειας.

Παράλληλα, η απόφαση της γυναίκας να εργάζεται μακριά από την οικογενειακή εστία φαίνεται πως δεν συνδεόταν αποκλειστικά με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εργασία της σε απόσταση από το σπίτι αποτελούσε και έναν τρόπο να απομακρύνεται από τον σύζυγό της και να προστατεύεται από τη βίαιη συμπεριφορά του.

Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 44χρονη είχε πάει στη δουλειά της εμφανώς χτυπημένη, ακόμη και με μώλωπες στο πρόσωπο, σημάδια που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποδίδονταν στα περιστατικά βίας που φέρεται να είχε υποστεί από τον σύζυγό της.

Το έγκλημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η επίθεση σημειώθηκε μέσα στην οικογενειακή κατοικία, παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού.

Η 44χρονη βρισκόταν στη Θάσο, όπου εργαζόταν σεζόν, και είχε επιστρέψει στο χωριό για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, αλλά και για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της, ο 19χρονος γιος και η 16χρονη κόρη της.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο σπίτι εμφανίστηκε ο εν διαστάσει σύζυγός της. Ανάμεσα στους δύο προηγήθηκε έντονος καβγάς, ο οποίος σύντομα πήρε δραματική τροπή.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και να κατάφερε ένα χτύπημα στην 44χρονη, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό στον πνεύμονα.

Η γυναίκα υπέστη ακατάσχετη αιμορραγία και, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, κατέληξε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Τα παιδιά μπροστά στην φρίκη

Μετά την επίθεση, τα δύο παιδιά βρέθηκαν αντιμέτωπα με σκηνές που δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν. Η 16χρονη κόρη της ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στις Αρχές, ζητώντας άμεσα βοήθεια για τη μητέρα της.

Την ίδια ώρα, ο 19χρονος γιος προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για να τη σώσει. Ανέλαβε να μεταφέρει τη μητέρα του στο νοσοκομείο, όμως, όταν έφτασαν εκεί, η 44χρονη είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Πέρα από την εξέλιξη της ποινικής έρευνας, πλέον τίθεται και το κρίσιμο ζήτημα της στήριξης των δύο παιδιών, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες ενός γεγονότος που αναμένεται να σημαδέψει για πάντα τη ζωή τους.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Περισσότερες απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, με τους ειδικούς να εξετάζουν το τραύμα που προκάλεσε τον θάνατο της 44χρονης.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν και να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων και, κυρίως, όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι κατά τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν αλλά και ακολούθησαν την επίθεση.

Πηγή: thetoc.gr