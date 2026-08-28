Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Στους 472 οι νεκροί - Παγιδευμένοι 100 εργάτες σε υπόγεια σήραγγα (vids)

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω τουλάχιστον 472 νεκρούς στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας.

"Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι", εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.300 , οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ξένοι τουρίστες που προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες.

Φόβοι για νέα καταστροφή

Η τεράστια ποσότητα νερού και των μπάζων που έχουν αναδευτεί εγκυμονεί τώρα κίνδυνο περαιτέρω καταστροφής.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από συντρίμμια που μπλοκάρουν τον ποταμό Μποτεκόσι ανεβαίνει και κινδυνεύει να σπάσει το φυσικό φράγμα και να ξεχειλίσει, ενώ από την άλλη πλευρά των συνόρων η Κίνα δήλωσε ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού -το ισοδύναμο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων- αναμένεται να εκρεύσουν σε μια ήδη φραγμένη λίμνη τις επόμενες τρεις ημέρες.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος η λίμνη να σπάσει το φυσικό φράγμα της λίμνης, με την μέγιστη ροή να αναμένεται γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Υπουργείο Υδάτινων Πόρων.

NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026

Οι κινεζικές Αρχές έχουν κινητοποιήσει μια οκταμελή ομάδα μηχανικών για να διεξάγουν εναέριες έρευνες και τρισδιάστατη μοντελοποίηση της λίμνης-φράγματος, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν ήταν δύσκολη.

"Μετά την κατάρρευση του παγετώνα που δημιούργησε τη λίμνη, πολλοί απομονωμένοι βράχοι και απόκρημνοι βράχοι εμφανίστηκαν κατά μήκος της", δήλωσε στο CCTV ένας από τους μηχανικούς, ο Τσεν Χανξιάο.

This is how the brave soldiers of the Nepali Army reached the hydropower tunnel to rescue those trapped inside.



Despite facing immense risks and challenging conditions, they stood on the front lines to save precious lives.



A heartfelt salute from the bottom of my heart to every… https://t.co/lvqFtNzT67 pic.twitter.com/wPldazvSYa — Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) August 27, 2026

Ο Τσεν πρόσθεσε ότι η γενική προσέγγιση για τη μείωση της απειλής της λίμνης είναι η εκσκαφή ενός καναλιού αποστράγγισης σε ένα χαμηλότερο σημείο του φράγματος, αλλά το πλάτος και το βάθος αυτού του καναλιού χρειάζονταν υπολογισμούς με βάση το πόσο γρήγορα θα ρέει το νερό και πόσο γρήγορα θα γεμίσει η λίμνη.

Τα επόμενα καθήκοντά τους ήταν να παρακολουθούν τη λίμνη και να συλλέγουν δεδομένα από τον πυθμένα της λίμνης, καθώς και να παρακολουθούν τον καιρό τις επόμενες ημέρες.