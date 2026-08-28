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Νίκη για την Αμερική, 30άρα ο Μοντέρο με τη Δομινικανή Δημοκρατία (vids)

Μπάσκετ
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Με νίκες συνέχισαν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αμερική και η Δομινικανή Δημοκρατία του Ζαν Μοντέρο.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν της Χιλής στο Σαντιάγκο με 89-71, με τον Κόουλ Σνάιντερ να είναι πρωταγωνιστής με 19 πόντους και τον Ορλάντο Ρόμπινσον να προσθέτει άλλους 15. Στους 11 ο Μάικ Τζέιμς, που είχε και 7 ασίστ. Aπό 9 είχαν οι Τζάρον Μπλοσομγκέιμ και Τζέιμς Νάναλι.

Η Δομινικανή Δημοκρατία του Ζαν Μοντέρο πέρασε από την Βραζιλία με 94-90, με τον άσο του Ολυμπιακού να σταματά στους 30 πόντους (5/9 τριπ., 3/8 διπ., 9/14 βολές).

Η Αργεντινή δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να έχει 23 πόντους και τον Φακούντο Καμπάτσο να κάνει double-double με 13 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας και 5 κλεψίματα.

Νίκη και για τις Μπαχάμες κόντρα στην Ουρουγουάη (103-94), με τον Μπάντι Χιλντ να μετράει 28 πόντους, ενώ ο Καναδάς συνέτριψε τον Παναμά με 86-66.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το τελευταίο εισιτήριο από την αμερικανική ζώνη θα δοθεί στην καλύτερη τέταρτη ομάδα των δύο ομίλων.

Νίκη για την Αμερική, 30άρα ο Μοντέρο με τη Δομινικανή Δημοκρατία (vids)