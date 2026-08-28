Νίκη για την Αμερική, 30άρα ο Μοντέρο με τη Δομινικανή Δημοκρατία (vids)

Με νίκες συνέχισαν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αμερική και η Δομινικανή Δημοκρατία του Ζαν Μοντέρο.

Οι ΗΠΑ επικράτησαν της Χιλής στο Σαντιάγκο με 89-71, με τον Κόουλ Σνάιντερ να είναι πρωταγωνιστής με 19 πόντους και τον Ορλάντο Ρόμπινσον να προσθέτει άλλους 15. Στους 11 ο Μάικ Τζέιμς, που είχε και 7 ασίστ. Aπό 9 είχαν οι Τζάρον Μπλοσομγκέιμ και Τζέιμς Νάναλι.

Η Δομινικανή Δημοκρατία του Ζαν Μοντέρο πέρασε από την Βραζιλία με 94-90, με τον άσο του Ολυμπιακού να σταματά στους 30 πόντους (5/9 τριπ., 3/8 διπ., 9/14 βολές).

Η Αργεντινή δεν είχε πρόβλημα απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, με τον Γκάμπριελ Ντεκ να έχει 23 πόντους και τον Φακούντο Καμπάτσο να κάνει double-double με 13 πόντους και 10 ασίστ, έχοντας και 5 κλεψίματα.

Νίκη και για τις Μπαχάμες κόντρα στην Ουρουγουάη (103-94), με τον Μπάντι Χιλντ να μετράει 28 πόντους, ενώ ο Καναδάς συνέτριψε τον Παναμά με 86-66.



Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ το τελευταίο εισιτήριο από την αμερικανική ζώνη θα δοθεί στην καλύτερη τέταρτη ομάδα των δύο ομίλων.