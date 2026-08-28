Εξαφάνιση Ισπανού επιχειρηματία στο Ιόνιο: Το νέο θρίλερ με τις συντεταγμένες

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος χάθηκε στα νερά του Ιονίου, οκτώ ημέρες μετά το δραματικό συμβάν στο Ιόνιο.

Ο γιος του αγνοούμενου Ισπανού επιχειρηματία προχώρησε σε νέες δηλώσεις στο MEGA, περιγράφοντας τη βεβαρυμμένη ψυχολογική κατάσταση της μητέρας του, η οποία βρίσκεται πλέον στη Μαδρίτη.

Αναφερόμενος στον εφιάλτη που βίωσε, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Αρχικά, εκείνη τον είδε ήδη μέσα στο νερό και, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήξερα να σου περιγράψω πώς είναι. Είναι αυτό που συζητούσαμε χθες με τους ψυχολόγους: εκείνη έχει ζήσει δύο στιγμές· την εξαφάνιση του πατέρα μου και το γεγονός ότι έχει μείνει τρεις ημέρες μόνη στη θάλασσα».

Οι προσπάθειες για SOS και το μυστήριο με τον ασύρματο

Παράλληλα, ο γιος του 66χρονου έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας τις κινήσεις της μητέρας του για την εκπομπή σήματος κινδύνου, υπογραμμίζοντας πιθανή βλάβη ή λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού στο σκάφος:

«Από εκεί και πέρα, η μητέρα μου παίρνει ακριβώς τις ακριβείς και συγκεκριμένες συντεταγμένες του σημείου όπου έπεσε ο πατέρας μου και προσπάθησε να εκπέμψει SOS μέσω ασυρμάτου. Ο ασύρματος φαίνεται ότι είτε δεν λειτούργησε καλά, είτε δεν ακολουθήθηκε σωστά το πρωτόκολλο».

Αναφορικά με το πολυσυζητημένο σημείωμα που εντοπίστηκε στο ιστιοφόρο, ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τονίζοντας πως περιείχε αποκλειστικά το γεωγραφικό στίγμα της πτώσης του πατέρα του:

«Το σκάφος έμεινε από καύσιμα επειδή η μητέρα μου δεν ήξερε τίποτα από μηχανική, οπότε δεν ήξερε πώς να σβήσει τη μηχανή ούτε τίποτα, κατάφερε να βγάλει το ένα από τα πανιά το άλλο το κατέβασε περίπου στη μέση για να επιβραδύνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Έγραψε τις συντεταγμένες όπου έπεσε ο πατέρας μου, οι οποίες αναφέρθηκαν αμέσως στη Θαλάσσια διάσωση. Το μόνο πράγμα που έχει γραφτεί από τη μητέρα μου είναι οι συντεταγμένες του πατέρα μου. Τελεία, δεν υπάρχει τίποτα άλλο γραμμένο».

Καθώς ο χρόνος κυλά και η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους οικείους του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα να ελπίζουν ακόμα στον εντοπισμό του.

Πηγή: ieidiseis.gr