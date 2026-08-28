Ιράν: Απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα στραφεί εναντίον των οικονομικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχει επιβληθεί στη χώρα.

Την προειδοποίηση απηύθυνε την Πέμπτη ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

«Θα στοχεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ»

«Εάν ο αποκλεισμός συνεχιστεί, θα στοχεύσουμε πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ, με ένταση και δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρεζάι, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Η δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δυναμικής αντίδρασης από την Τεχεράνη, εφόσον συνεχιστούν οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εξαγωγές της χώρας.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι «έσπασε» τον αποκλεισμό

Ο Ρεζάι υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν κατάφερε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, συνεχίζοντας κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα εξήγαγε κατά το συγκεκριμένο διάστημα μεταξύ 70 και 80 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, παρά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου έχουν πλέον επανέλθει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την επιβολή των διεθνών κυρώσεων.

Πηγή: ertnews.gr