Πιερία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας από τη Σερβία στην παραλία Ολυμπιακή Ακτή

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς της αισθήσεις του και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: newsbomb.gr