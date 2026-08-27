Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν ορεξάτος και η Γαλλία των Σιλβέν Φρανσίσκο και Εβάν Φουρνιέ «διέλυσε» (+25) τη -δίχως Ντόντσιτς- Σλοβενία (92-67).

Με... σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η ομάδα του κόουτς Φοτού. Οι «μπλε» ήταν επιβλητικοί και στις δύο πλευρές του παρκέ, πήραν μια νίκη χωρίς αντίσταση και ανέβηκαν στο 6-1. Έτσι, η Γαλλία βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Αντιθέτως, η Σλοβενία, που δεν είχε στη διάθεσή της τον Λούκα Ντόντσιτς, υποχώρησε στο 3-4.

Ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ, Βίκτορ Ουεμπανιάμα, πρόλαβε να κάνει τη διαφορά στον χρόνο που αγωνίστηκε (21'12''). Ο πάουερ φόργουορντ των Σαν Αντόνιο Σπερς μέτρησε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ορίζοντας το τέμπο της αναμέτρησης.

Από εκεί και πέρα, ο starter Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 9 πόντους (4/8 εντός πεδιάς), 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ (18'13''), με τον επίσης βασικό Εβάν Φουρνιέ να είναι άστοχος (2 πόντοι με 1/1 δίποντο και 0/5 τρίποντα, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 23'05'').

Τα Δεκάλεπτα: 31-17, 54-35, 73-50, 92-67.