Με Γαλλία η Εθνική Γυναικών στους «16» του EuroVolley

Η Γαλλία επικράτησε με 3-1 σετ της Σουηδίας στο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση του Δ’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ και θα βρεθεί στον δρόμο της Εθνικής γυναικών στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Με την ελληνική ομάδα να είναι οριστικά στην 3η θέση (μετά τη νίκη της Τσεχίας επί της Βουλγαρίας) αυτό που απέμενε ήταν να μάθουμε ποια ομάδα από τον όμιλο που φιλοξενήθηκε στο Γκέτεμποργκ θα είναι ο πρώτος μας αντίπαλος στα νοκ άουτ.

Οι Γαλλίδες μετά από μία φοβερή μάχη 115 λεπτών κατάφεραν να λυγίσουν τη συγκινητική (και σήμερα) Μπέλα Χάακ (είχε 39 πόντους) με αποτέλεσμα να κλείσουν ραντεβού με τη «γαλανόλευκη» σχεδόν έναν χρόνο μετά τον δραματικό αγώνα των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.

Στις 26 Αυγούστου 2025 στην πόλη Τσιάνγκ Μάι η Γαλλία είχε επικρατήσει με 3-1 (17-25, 25-21, 28-26, 25-17) και με αυτήν τη νίκη πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου.

Αυτό που απομένει να γίνει γνωστό από την CEV είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα (Κυριακή 30/8 ή Δευτέρα 31/8) καθώς και η ώρα έναρξης του.

Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις του Β’ και Δ’ ομίλου: