Παγκόσμιο ρεκόρ από τη Ράσελ στα 100 μ. εμπόδια με απίθανο 12.09! (vid)

Ιστορία έγραψε η Μασάι Ράσελ στα 100 μ. εμπόδια, με την Αμερικανίδα να τερματίζει σε 12.09 και να σημειώνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Ράσελ πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση και πέρασε με εντυπωσιακό ρυθμό τα πρώτα εμπόδια, διατηρώντας την ταχύτητά της μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Με άνεμο 0,0 μ./δ., σταμάτησε το χρονόμετρο στα 12.09 και πέτυχε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Η Αμερικανίδα βελτίωσε κατά τρία εκατοστά του δευτερολέπτου το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 12.12, το οποίο κατείχε η Τόμπι Αμουσάν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Γιουτζίν το 2022.

Η Αμουσάν βρέθηκε και στη συγκεκριμένη κούρσα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 12.23, βλέποντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ να καταρρίπτεται. Την τρίτη θέση πήρε η Ολλανδή Ναντίν Βίσερ με χρόνο 12.34.