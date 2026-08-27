Πρώτη ήττα για την Εθνική Ανδρών στον Τάραντα

Την πρώτη της ήττα στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα γνώρισε η Εθνική ανδρών, η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία και ηττήθηκε με 3-0 σετ.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση για τα ημιτελικά και το δεύτερο εισιτήριο για την τετράδα από τον Β’ όμιλο θα κριθεί στην αναμέτρηση της Παρασκευής (28/8) ανάμεσα στην Τουρκία και την Ισπανία.

Η Ελλάδα θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο μόνο εάν η Ισπανία νικήσει την Τουρκία με 3-2 σετ. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Το ξεκίνημα στο πρώτο σετ για την Εθνική μας ομάδα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, με την Τουρκία να μετατρέπει το 9-7 σε 13-7. Με επίθεση του Ράπτη και δύο άουτ επιθέσεις των Τούρκων μειώσαμε σε 16-14, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια για το 25-21.

Στο δεύτερο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ, με την Τουρκία να ξεφεύγει με 18-15. Ο Ράπτης με δύο επιθέσεις μείωσε σε 18-17, όμως οι Τούρκοι με επιμέρους σκορ 4-1 έκαναν το σκορ 22-18, για να λήξει το σετ με 25-20.

Στο τρίτο σετ το 6-8 της Ελλάδας έγινε 11-8 για την Τουρκία. Σταδιακά μπήκαμε στη διεκδίκηση του σετ, φτάσαμε να προηγούμαστε με +3 (14-17) με μπλοκ του Κασαμπαλή, ωστόσο δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε το υπέρ μας προβάδισμα. Η Τουρκία ισοφάρισε, πέρασε μπροστά και κατέκτησε το σετ με 25-23.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-17, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-18, 25-20

3ο σετ: 6-8, 14-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι της Τουρκίας προήλθαν από 2 άσσους, 36 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 36 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-20, 25-23) σε 93′

ΤΟΥΡΚΙΑ (Σένσου Μπόρα): Καφέρ 20 (16/23 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 47% υπ. – 27% άριστες), Ερτουγκούλ 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Χαλίτ 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Μουχάμεντ 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Γιασίν 5 (3/12 επ., 2 μπλοκ, 30% υπ. – 20% άριστες), Τσαν 9 (8/14 επ., 1 μπλοκ) / Ουμούτ (λ, 79% υπ. – 43% άριστες), Ομερτσάν, Μπατουχάν 1 (1/4 επ.), Γιγκίτ.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πρωτοψάλτης 7 (7/20 επ., 43% υπ. – 21% άριστες), Μούχλιας 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (6/8 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 11 (8/17 επ., 3 μπλοκ, 62% υπ. – 38^% άριστες), Βαϊόπουλος 2 (2/6 επ.) / Τζιάβρας (λ, 61% υπ. – 17% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Πιτακούδης 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 4 (4/8 επ., 50% υπ. – 33% άριστες), Μάρκου 5 (5/12 επ.).

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (13-25, 13-25, 15-25)

0-3 (13-25, 13-25, 15-25) Ισπανία – Αίγυπτος 3-0 (25-13, 25-23, 25-15)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Κόσοβο – Ισπανία 0–3 (15–25, 19–25, 15–25)

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Αίγυπτος – Κόσοβο 3-0 (25-12, 25-19, 25-17)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Ελλάδα – Ισπανία 3-1 (28-30, 25-19, 25-19, 29-27)

– Ισπανία 3-1 (28-30, 25-19, 25-19, 29-27) Αίγυπτος – Τουρκία 1-3 (25-22, 23-25, 17-25, 17-25)

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Κόσοβο 3-2 (21-25, 23-25, 25-15, 25-16, 15-10)

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Ελλάδα – Αίγυπτος 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

Τουρκία – Ελλάδα 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Ισπανία – Τουρκία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ