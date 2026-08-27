Στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων οι Εθνικές Ανδρών και Γυναικών

Διπλή διάκριση για το ελληνικό χάντμπολ στον Τάραντα της Ιταλίας όπου διεξάγονται οι 20οι Μεσογειακοί Αγώνες, καθώς οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών εξασφάλισαν την παρουσία τους στην 4αδα της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ανδρών με δύο νίκες απέναντι σε Τυνησία, Κύπρο και μια ισοπαλία με Αλγερία στο Β’ όμιλο προκρίθηκε προκρίθηκε στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 ολόκληρα χρόνια στη διοργάνωση.

Η εξασφαλισμένη 4η θέση αποτελεί την ισοφάριση της καλύτερης επίδοσης για την Εθνική Ανδρών από τους Μεσογειακούς Αγώνες της Αθήνας το 1991.

Η Εθνική Γυναικών με δύο νίκες επί της Βόρειας Μακεδονίας, του Κοσσόβου και παρά την ήττα από την Τυνησία εξασφάλισε την παρουσία της στην τετράδα, με την 4η θέση να αποτελεί ήδη κορυφαία της ιστορίας της, αφού ξεπέρασε την 5η από τη διοργάνωση της Αθήνας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει δύο εναπομείναντες αγώνες με την Αλγερία (αύριο 18:30) και την Ιταλία (Κυριακή 21:00) στον όμιλο από τους οποίους θα κριθεί το αν θα παίξει στον μεγάλο τελικό (θέσεις 1-2 του ομίλου) ή στον μικρό τελικό (θέσεις 3-4) που θα διεξαχθούν την Τρίτη.

Βαθμολογίες

Άνδρες

Α’ όμιλος (σε 2 αγώνες)

Αίγυπτος 4

Πορτογαλία 2

Ιταλία 2

Κόσοβο 0

Β’ όμιλος (σε 3 αγώνες)

Ελλάδα 5 Αλγερία 5 Τυνησία 2 Κύπρος 0

Γυναίκες (σε 3 αγώνες)

Τυνησία 6 Ελλάδα 4 Αλγερία 4 Ιταλία 4 Βόρεια Μακεδονία 0 Κόσοβο 0

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα

Σάββατο 22 Αυγούστου

(Γ) Βόρεια Μακεδονία- Ελλάδα 25-31

Κυριακή 23 Αυγούστου

(Α) Τυνησία- Ελλάδα 29-37

Δευτέρα 24 Αυγούστου

(Γ) Ελλάδα- Κόσσοβο 40-20

Τρίτη 25 Αυγούστου

(Α) Αλγερία- Ελλάδα 26-26

Τετάρτη 26 Αυγούστου

(Γ) Ελλάδα- Τυνησία 28-41

Πέμπτη 27 Αυγούστου

(Α) Ελλάδα- Κύπρος 39-24

Παρασκευή 28 Αυγούστου

18:30 (Γ) Αλγερία- Ελλάδα

Σάββατο 29 Αυγούστου

12:00 (Α)3Α-4Β

16:00 (Α)3Β-4Α

18:30 (Α)1Α-2Β (1ος ημιτελικός)

21:00 (Α)1Β-2Α (2ος ημιτελικός)

Κυριακή 30 Αυγούστου

21:00 (Γ) Ιταλία-Ελλάδα

Δευτέρα 31 Αυγούστου

12:00 (Α) θέσεις 7-8

16:00 (Α) θέσεις 5-6

18:30 (Α) θέσεις 3-4

21:00 (Α) Τελικός

Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου