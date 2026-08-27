Ο Ίζακ Μπόνγκα ήταν κομβικός για ακόμα μία φορά και η Γερμανία έκανε «περίπατο» απέναντι στην Ολλανδία (99-83).

Εύκολο βράδυ είχαν οι πρωταθλητές κόσμου. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού πήρε μια άνετη νίκη και ανέβηκε στο 6-1, για να «αγκαλιάσει» ακόμα πιο σφιχτά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Κατάρ.

Φυσικά, απόλυτος MVP των νικητών ήταν ο μεγάλος σταρ τους, Ντένις Σρέντερ, που ήταν «πιστός» σε ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού. Ο ποιοτικός πλέι μέικερ μέτρησε 23 πόντους και 6 ασίστ σε 26' στο παρκέ και οδήγησε τη Γερμανία στη νίκη.

Από εκεί και πέρα, όμως, σούπερ εμφάνιση έκανε και ο Ίζαν Μπόνγκα. Ο σμολ φόργουορντ του Παναθηναϊκού Aktor ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της γερμανικής επίθεσης, ολοκληρώνοντας το ματς με 13 πόντους (5/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23'21''.

Τα Δεκάλεπτα: 38-31, 64-50, 82-66, 99-83.