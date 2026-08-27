Καραλής: «Εγώ πιέζω τον Μόντο και εκείνος πιέζει εμένα»

Στη μεγάλη μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις και στις πρώτες προσπάθειες της καριέρας του σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ εστίασε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την εκπληκτική παρουσία του στο Diamond League της Ζυρίχης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος πέρασε τα 6,20 μ. και συνέτριψε το απόλυτο πανελλήνιο ρεκόρ, μίλησε για όσα έζησε στον αγώνα, εξηγώντας πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο το γεγονός ότι επιχείρησε στα 6,32 μ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό με τον Ντουπλάντις και στην ώθηση που δίνει ο ένας στον άλλον.

«Ήταν μία υπέροχη ημέρα, παρότι υπήρχε κούραση έπειτα από δέκα ημέρες αγώνων. Ο καιρός ήταν καλός, όλοι πηδούσαν ψηλά και ο ένας έδινε κίνητρο στον άλλον. Περάσαμε όμορφα και, όταν διασκεδάζω, μπορώ να πηδάω ψηλά. Ήμουν πολύ κοντά. Πίεσα τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Ελπίζω να έχουμε πολλές ακόμη τέτοιες εκπληκτικές μάχες, επειδή είναι καλό για το άθλημα και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι καλό και για εμάς. Εγώ πιέζω τον Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επί κοντώ».

Ερωτηθείς για το τι χρειάζεται να βελτιώσει προκειμένου να περάσει τα 6,32 μ., ο Καραλής στάθηκε τόσο στο τεχνικό όσο και στο πνευματικό κομμάτι, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε το γεγονός ότι βρέθηκε για πρώτη φορά απέναντι στον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ.

«Υποθέτω ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουμε. Σίγουρα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Είναι, όμως, καλό ότι είδα για πρώτη φορά τον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ και επιχείρησα να τον περάσω. Είναι σημαντικό να σπας αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις. Αυτό θα με βοηθήσει στους επόμενους αγώνες».

Στη συνέχεια, ο Μανόλο αναφέρθηκε στο ιστορικό 6,20 μ., στην αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο, αλλά και στην επιθυμία του να συνεχίσει ακόμη ψηλότερα στους επόμενους αγώνες.

«Κρατάω τη χαρά και την αγάπη του κόσμου. Μόλις πέρασα τα 6.20μ, που είναι ένα απίστευτο ύψος. Είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω στον επόμενο αγώνα να καταφέρω να πηδήξω λίγο ψηλότερα, να κάνω ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση και να το απολαύσω. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η σχέση μου με τους Έλληνες φιλάθλους είναι απίστευτη. Είμαστε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ο στίβος είναι σημαντικός στην Ελλάδα. Δέχομαι πολλή αγάπη, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά πλέον συνειδητοποιώ ότι έχω φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Νιώθω ευλογημένος και τιμή μου που εκπροσωπώ αυτή την εποχή των επικοντιστών. Ελπίζω εγώ, ο Μόντο και όλοι οι υπόλοιποι να συνεχίσουμε να πιέζουμε ο ένας τον άλλον για να πηδάμε ακόμη ψηλότερα. Τα έξι μέτρα είναι ένα τρελό ύψος. Το γεγονός ότι τρεις αθλητές τα πέρασαν είναι απίστευτο. Ο τελικός θα είναι καυτός. Να είστε εκεί».