Μοναδικός στόχος η νίκη για την Εθνική στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία

Η Εθνική αντιμετωπίζει στη Ρίγα την Ουκρανία (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) με μία και μόνο αποστολή, τη νίκη.

Η Γαλανόλευκη είναι με την πλάτη στον τοίχο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρίσκεται στο 3-3 και η επικράτηση απέναντι στους Ουκρανού είναι μονόδρομος.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η 12άδα της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.



Η 12άδα της Ουκρανίας: Ολεξάντρ Κόβλιαρ (Μπουντούτσνοστ), Ντένις Λουκάσοφ (Ρίγας Ζέλι), Γεχόρ Σούσκιν (Κίεβ), Μακσίμ Σούλγκα (Ρεάλ Μαδρίτης), Σβι Μιχάιλιουκ (Γιούτα Τζαζ), Ιβάν Τκατσένκο (Ζαντάρ), Ολεξάντρ Κομπζίστι (Oregon/NCA), Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (Ταουραγκέ), Ντανιίλ Σέλιστ (Οβιέδο), Βιάτσεβλαβ Μπομπρόφ (Σταλ Όστροβ), Ρόστισλαβ Νοβίτσκι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Ντμίτρο Σκαπίντσεφ (Λέιμα Κορούνια).

Το πρόγραμμα του ομίλου (28/8)

18:30 Γεωργία-Μαυροβούνιο

19:00 Ουκρανία-Ελλάδα

22:00 Ισπανία-Πορτογαλία



Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ισπανία 5-1

2. Ουκρανία 4-2

3. Μαυροβούνιο 4-2

4. Πορτογαλία 3-3

5. Ελλάδα 3-3

6. Γεωργία 3-3



Επόμενη αγωνιστική (1/9)

19:00 Ελλάδα-Ισπανία

21:00 Πορτογαλία-Γεωργία

21:30 Μαυροβούνιο-Ουκρανία