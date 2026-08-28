Μοναδικός στόχος η νίκη για την Εθνική στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία

Η Γαλανόλευκη είναι με την πλάτη στον τοίχο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρίσκεται στο 3-3 και η επικράτηση απέναντι στους Ουκρανού είναι μονόδρομος.
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Η 12άδα της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.
Η 12άδα της Ουκρανίας: Ολεξάντρ Κόβλιαρ (Μπουντούτσνοστ), Ντένις Λουκάσοφ (Ρίγας Ζέλι), Γεχόρ Σούσκιν (Κίεβ), Μακσίμ Σούλγκα (Ρεάλ Μαδρίτης), Σβι Μιχάιλιουκ (Γιούτα Τζαζ), Ιβάν Τκατσένκο (Ζαντάρ), Ολεξάντρ Κομπζίστι (Oregon/NCA), Αντρέι Βοϊνάλοβιτς (Ταουραγκέ), Ντανιίλ Σέλιστ (Οβιέδο), Βιάτσεβλαβ Μπομπρόφ (Σταλ Όστροβ), Ρόστισλαβ Νοβίτσκι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Ντμίτρο Σκαπίντσεφ (Λέιμα Κορούνια).
Το πρόγραμμα του ομίλου (28/8)
18:30 Γεωργία-Μαυροβούνιο
19:00 Ουκρανία-Ελλάδα
22:00 Ισπανία-Πορτογαλία
Η βαθμολογία του ομίλου
1. Ισπανία 5-1
2. Ουκρανία 4-2
3. Μαυροβούνιο 4-2
4. Πορτογαλία 3-3
5. Ελλάδα 3-3
6. Γεωργία 3-3
Επόμενη αγωνιστική (1/9)
19:00 Ελλάδα-Ισπανία
21:00 Πορτογαλία-Γεωργία
21:30 Μαυροβούνιο-Ουκρανία