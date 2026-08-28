Nέα εξέλιξη στη Μονακό: «Εταιρεία έχει δεσμευτεί για κατάθεση 10 εκατ. ευρώ»!

Nέα τροπή στην υπόθεση της Μονακό, αφού εταιρεία φαίνεται να έχει πάρει τον έλεγχο της ομάδας και να έχει δεσμευτεί να καταθέσει 10 εκατ. ευρώ!

Την ώρα που ο φάκελος της Μονακό είναι στην CNOSF κι εξετάζεται η αδειοδότηση της γαλλικής ομάδας ενόψει του νέου πρωταθλήματος, μία σημαντική είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει το «Nice-Matin», μία κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία φαίνεται πως έχει αναλάβει τον έλεγχο της Μονακό και στον φάκελο έχει κατατεθεί έγγραφη δέσμευση για κατάθεση 10 εκατ. ευρώ για τη σεζόν που έρχεται.

Μάλιστα η κίνηση φαίνεται πως έχει ήδη εγκριθεί από την Εθνική Εταιρεία Χρηματοδότησης (SNF), που έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η συναλλαγή.

Πλέον μένει η απόφαση του CNOSF για το αν θα αδειοδοτήσει τη Μονακό και θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν.