Με 8 χρόνια... φαγούρα το μετρό Καλαμαριάς - Από τους μουσαμάδες του ΣΥΡΙΖΑ στις φιέστες της ΝΔ

Παραδόθηκε επιτέλους χθες και αυτή η έρμη η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, για την οποία λίγο έλειψε να θυσιαστεί… η γυναίκα του πρωτομάστορα προκειμένου να ολοκληρωθεί.

Μόνο που το χρονικό της καθυστέρησης δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες φιέστες. Η σύμβαση υπεγράφη τον Ιούνιο του 2013 με ορίζοντα παράδοσης το 2018.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αρκέστηκε τότε στους γνωστούς μουσαμάδες, στέλνοντας το έργο στις καλένδες.

Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση της ΝΔ επιδόθηκε σε ένα διαρκές γαϊτανάκι αναβολών, διαλαλώντας κάθε τόσο πως το έργο παραδίδεται σε «λίγο καιρό».

Φτάσαμε τελικά στα τέλη Αυγούστου του 2026 για να δουν οι Καλαμαριώτες συρμό! Οπότε, καλό θα ήταν στο κυβερνητικό στρατόπεδο να χαλαρώσουν λίγο με τους πανηγυρισμούς. Γιατί η παράδοση ενός έργου με 8 χρόνια καθυστέρηση δεν λέγεται επιτυχία, αλλά καψόνι διαρκείας.

Πηγή: ieidiseis.gr