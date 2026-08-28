Νέα τουρκική πρόκληση: UAV κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης – Άμεση απογείωση ελληνικών F-16

Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28.08.2026) η Τουρκία, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος να παραβιάζει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Το drone κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών αεροσκαφών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να αναγνωρίσει και να αναχαιτίσει το UAV από την Τουρκία.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα δείχνει να ανεβάζει εκ νέου την ένταση στο Αιγαίο, αυξάνοντας τις προκλητικές ενέργειες και χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό UAV μπήκε το πρωί στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης και στη συνέχεια προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κινούμενο στην περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας και σε σχετικά μικρή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη.

Η κίνηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε την άμεση ενεργοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV, το οποίο, αντιλαμβανόμενο την παρουσία των ελληνικών μαχητικών, άλλαξε πορεία.

Υπό στενή επιτήρηση από τα ελληνικά F-16

Το τουρκικό UAV συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με την πορεία του να περνά από την ευρύτερη περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα και έλεγχο της κατάστασης. Τελικά, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά και επέστρεψε προς τα τουρκικά παράλια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την ώρα κατά την οποία το τουρκικό UAV κινήθηκε κοντά στην Αλεξανδρούπολη βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της πόλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κανένα σημείο δεν προέκυψε κίνδυνος για το πολιτικό αεροσκάφος ούτε επηρεάστηκε η ασφάλεια της πτήσης, καθώς η κατάσταση βρισκόταν υπό πλήρη έλεγχο. Η Πολεμική Αεροπορία είχε ήδη αντιδράσει και τα ελληνικά μαχητικά παρακολουθούσαν στενά κάθε κίνηση του τουρκικού UAV.

Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα

Το σημερινό περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο.

Η Τουρκία εμφανίζεται να επανέρχεται σε μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση τόσο με UAV όσο και με άλλα εναέρια μέσα.

Η επιλογή, μάλιστα, της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό, με την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί στενά την τουρκική δραστηριότητα και την Πολεμική Αεροπορία να διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντίδραση σε κάθε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Πηγή: OnAlert.gr