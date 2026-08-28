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Στο σημερινό Center Fox "Ελλάς, Ευρώπη" με μια πληγή & όλες οι μεταγραφικές εξελίξεις

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο των προκρίσεων Παναθηναϊκού & ΟΦΗ και του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ, αλλά και όλες τις εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο.
Στο σημερινό Center Fox "Ελλάς, Ευρώπη" με μια πληγή & όλες οι μεταγραφικές εξελίξεις