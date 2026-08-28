Ντουπλάντις: «Τρελός ο ανταγωνισμός με τον Καραλή»

Μία ακόμη συναρπαστική μονομαχία στο επί κοντώ προσέφεραν ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής, αυτή τη φορά στη Ζυρίχη.

Ο Σουηδός πρωταθλητής ήταν εκείνος που πήρε την πρώτη θέση, όμως ο Έλληνας άλτης έκλεψε τις εντυπώσεις καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Η μεταξύ τους κόντρα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «δίδυμα» του παγκόσμιου στίβου, με τους δύο αθλητές να ωθούν ο ένας τον άλλον σε ολοένα και υψηλότερες επιδόσεις.

Ο Ντουπλάντις, μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μάχη που έδωσε με τον Καραλή. Μιλώντας στο SVT μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αναφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στην ένταση του συναγωνισμού τους.

«Ο ανταγωνισμός με τον Μανόλο πάνω από τα 6,20 μέτρα ήταν τρελός. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη μάχη», ανέφερε ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ.

Η νέα μονομαχία στη Ζυρίχη αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκώς εξελισσόμενη αθλητική αντιπαλότητα των δύο πρωταθλητών, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην επόμενη συνάντησή τους.